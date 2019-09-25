ВКС РФ отогнали самолеты Израиля с территории Сирии

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Россия делает все, чтобы сирийцы не применили С-300 против израильских ВВС.

Как стало известно, 19 сентября ВКС РФ в Сирии блокировали полеты израильских ВВС над сирийской территорией. Как указывается в СМИ, истребители Израиля были отправлены в сторону Дамаска, чтобы произвести ракетные обстрелы территории вокруг города, на которой размещаются ракетные комплексы С-300.

Однако, российские средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили израильские самолеты. По тревоге были подняты два истребителя Су-30 и запущены для перехвата. При сближении с самолетами ВВС Израиля, последние развернулись и отправились обратно, покинув сирийскую территорию.

Надо отметить, что сирийские ПВО к этому времени уже были наготове и ждали, когда израильские истребители войдут в зону действия ракет. Получается, что российские летчики, предотвратили неизбежный, в таком случае, военный конфликт между Сирией и Израилем.

Попытка испытать свою судьбу у израильских летчиков предпринимается не в первый раз. Установленные в Сирии С-300 стали ответом на провокационные действия в отношении как армии САР, так и ВС РФ. Первоначально, комплексы смогли успокоить военачальников Израиля. Но видя, что российские военные в Сирии всеми способами стараются удержаться от применения ракет, посчитали это за признак слабости и возобновили атаки с воздуха.

Официальный Кремль пытался на дипломатическом уровне внушить официальному Израилю, что вмешиваться во внутренние дела соседней страны не нужно. Но данные меры не помогали, к тому же Дамаск стал проявлять свою неуступчивость в данном вопросе и стал запугивать Москву тем, что купит иранские ракетные комплексы и пустит их в дело при первой возможности. Москве пришлось согласится на применение Сирией С-300, но при одном условии, что всю ответственность Дамаск берет на себя.

Очередная попытка атаки израильской авиации как раз должна была состоятся 19 сентября. Но как мы видим, ВКС РФ «грудью» бросилась защитить то, хрупкое состояние мира, которое наметилось в регионе. Израиль всеми способами пытается этот мир нарушить, чтобы на утеху своему союзнику США вновь «воспламенить» Ближний Восток.

Сколько раз так еще предстоит «кидаться на амбразуру» российским летчикам — никому не известно. Одно ясно, без России Сирия вновь станет очагом войны.