Экзоскелет для «Морских котиков» показали на выставке в США

Вчера, 23:00

Морпехи готовятся к испытанию нового устройства для элитных морских подразделений.

18 сентября на военной выставке Modern Day Marine 2019 в Куантико, США был представлен экзоскелет Guardian XO от фирмы Sarcos Robotics. Представители фирмы продемонстрировали как с помощью данного устройства обычный человек может производить погрузку и разгрузку тяжелого груза, производить расчистку территории от посторонних предметов и даже устранять последствия природных катаклизмов.

Как поведал представитель Sarcos, экзоскелет имеет на своем борту автономные батареи, поддерживающие рабочее состояние до восьми часов. К тому же, устройство можно программировать под различные нужды, правда, под какие еще помимо показанных, представитель не пояснил. Хотя намекнул на это, когда указал, что подобный образец всего лишь первая ступень из долгой кропотливой работы по созданию полноценного автоматического био экзоскелета. «Каким он должен стать? Ну, наверное, таким, как в фильме Элизиум», — пошутил, наверное, представитель Sarcos Robotics.

Как отмечают специалисты, раз устройство появилось на данной выставке, которая посвящена подразделениям морских пехотинцев ВС США, то Guardian в скором времени должны появиться на испытательных полигонах, где испытывать их будет элита ВМС — «морские котики». Именно они бывают задействованы в подобных мероприятиях.

Надо отметить, что экзоскелет от данной фирмы год назад был испытан на аэродромах ВВС США. И техперсонал, который проводил испытания, лестно отозвался об экзоскелетах, указав только один недостаток — медлительность выполнения команды.

Но Sarcos немного опоздали с данной идеей. Еще в 2015 году представитель российской «Объединенной приборостроительной корпорации» заявил , что армия России в 2020 году получит на вооружение боевые экзоскелеты, которые позволят военнослужащим переносить с собой снаряжение весом до 300 кг и преодолевать большие расстояния без проявления усталости в организме. Причем управлять устройством можно будет с помощью электрических потенциалов головного мозга солдата.

Что ж, осталось совсем немного потерпеть. А пока можете пересмотреть «Элизиум» и увидеть, как «морские котики» будут проходить испытания.