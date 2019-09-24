Шойгу оказался недоволен подготовкой российских офицеров

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Минобороны готовит дополнительные программы для подготовки офицеров РФ.

Министерство обороны РФ сообщило о создании дополнительной программы подготовки офицеров вооружённых сил РФ. Об этом 23 сентября сообщил «Интерфакс».

Получается, что офицерам РФ требуется «дополнительная подготовка». Как это можно соотнести с заявлением министра обороны, что «армия РФ превратилась в армию постоянной готовности»? Означает ли это, что министр обороны Сергей Шойгу недоволен подготовкой российских офицеров?

Скорее всего это всё же не так.

«Впервые экспериментальная программа дополнительной подготовки офицеров Вооруженных сил РФ проходит последовательную апробацию на более 15 различных военных полигонах», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

Мероприятия, проводимые Министерством обороны России скорее направлены на поиски новых решений в ведении боевых действий. Таких как: ведение боя в окружении превосходящих сил противника; спасении и освобождении заложников; отработка вертолётного десантирования; действия в условиях безводной и горной местности и другие специфические виды боевой деятельности. Об этом сообщил источник в Министерстве обороны России.

Судя по всему дополнительные программы подготовки разрабатываются в результате анализа опыта боевых действий российских войск в Сирии.

Обращает на себя внимание тот факт, что разработка таких дополнительных программ подготовки впервые не является мертворождённым плодом деятельности военной бюрократии, к к их разработке привлечены офицеры, отобранные по конкурсу.

Отбор офицеров проводился в пять этапов. К конкурсу первоначально было привлечено 4500 офицеров-участников. В том числе 100 женщин. На первом этапе были отобраны 60 офицеров. Дальнейший отбор кандидатов в состав группы специального назначения проводился с участием специалистов Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ. В результате такого жесточайшего отбора была сформирована спецгруппа всего из 30 офицеров, которые и будут привлечены к дальнейшей работе по этой программе.

Так-что вышесказанное скорее подтверждает слова Шойгу о создании в России «армии постоянной готовности», чем опровергает их.