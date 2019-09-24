С-350 «Витязь» корейской сборки поступит в Саудовскую Аравию

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Эр-Рияд защитит свои воздушные границы аналогом российского ЗРК.

Саудовская Аравия всерьез задумалась над приобретением ЗРК способных противостоять атакам любых беспилотников.

После атаки 14 сентября на нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, руководство страны осознало, что американская техника не способна защитить воздушные границы страны.

Также это подтвердили и военные власти США, заявив, что никакая отдельно взятая система ПВО не способна отразить атаку которой подверглись объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

В связи с чем по данным информационного агентства Yonhap, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обратился за помощью к южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ина с целью усиления ПВО страны.

По данным СМИ, Южная Корея рассматривает вариант поставки ЗРК KM-SAM (Cheolmae-2) который создан совместно с российскими компаниями на базе отечественного С-350 «Витязь» и практически является его полным аналогом.

В связи с тем, что покупка российской техники в настоящий момент находится под негласным запретом для всех союзников США, Саудовская Аравия не может пойти на соглашение с Москвой о поставке техники способной защитить границы государства.

Решение о закупке южнокорейского прототипа связано прежде всего с боязнью мести Саудовской Аравии со стороны Вашингтона, ведь большинство экспертов неоднократно говорили о грязной игре США в отношении тех, кто не придерживается политики дяди Сэма.

В связи с чем в ближайшее время власти Эр-Рияда смогут защититься от любых воздушных атак с помощью С-350 «Витязь» корейской сборки, не обрушив на себя гнев со стороны США.