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Американские СМИ рассказали, как бороться с Су-57.

Американский журнал National Interest (NI) попытался спрогнозировать, что американские ВВС смогут противопоставить российскому Су-57.

Эксперты журнала утверждают, что самой боеспособной машиной американских ВВС является F-22, а отнюдь не F-35. Хотя СМИ широко освещают все факты связанные с F-35. Но реальным боевым самолётом, который сможет конкурировать с российским Су-57, может быть только F-22.

«F-35 скорее коммерческий проект — самолёт «на продажу», — считают эксперты NI, — а реальной основой боевой мощи ВВС США является F-22 и именно ему предстоит конкурировать в небе с российской машиной пятого поколения»

Действительно, F-22 поставляется исключительно в вооруженные силы США и другим странам не продаётся. Поэтому эксперты журнала решили сравнить боевые возможности именно этих самолётов. Так как же может выглядеть, по мнению экспертов американского издания, боевое столкновение российского Су-57 с американским F-22?

Эти машины близки по своим боевым возможностям, но сильно различаются по концепции. Считает National Interest.

Хотя F-22 и является самым маневренным американским истребителем, но главную ставку его разработчики сделали не на это. Самая сильная сторона F-22. Это его «невидимость» для средств обнаружения противника.

«В случае с Су-57 все несколько иначе. Он также унаследовал от предшественников непревзойденную маневренность и управляемость, но обладает еще и впечатляющими показателями скорости и разгона. Кроме того, он оснащен системой поиска и слежения, которая отсутствует у конкурента. Но российские инженеры не старались сделать его совершенно незаметным, сделав ставку на иные качества», — считает американское издание.

Поэтому, в открытом бою F-22 вряд ли имеет шансы против российской машины — делают вывод американские эксперты. Шанс на победу на российским соперником «американец» может иметь только если будет действовать, так сказать, «из засады», используя своё преимущество в малозаметности. Во всех остальных случаях маневренность, скорость, вооружение и системы прицеливания Су-57 сделают борьбу с ним бесперспективной.

Вот только американские специалисты сильно переоценивают «незаметность» американских истребителей пятого поколения. Об этом уже не раз говорили независимые эксперты, так что «засаду», которую готовят ВВС США для Су-57, тоже нельзя считать панацеей для американских пилотов.