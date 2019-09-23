С-500 сможет сбивать метеориты - китайские СМИ

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Благодаря «Прометею» Россия получит превосходство в звёздных войнах.

Китайские СМИ пришли к выводу, что российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» способен сбивать метеориты. К такому выводу журналисты пришли, основываясь на том, что первые тесты новой ЗРК пришлись как раз на падение челябинского метеорита. Предполагается, что в 2013 году именно С-500 смогла перехватить и поразить космическое тело.

Таким образом, китайцы могли намекнуть, что российское оружие уже может сбивать цели в космосе. Если верить словам Министра иностранных дел России Сергея Лаврова, то США начали осуществлять свой план по размещению оружия в космическом пространстве. Вследствие чего, Россия испытывает острую необходимость в оружие способном поражать цели за пределами Земли.

По оценкам специалистов, «Прометей» способен уничтожать объекты на высоте до 200 километров. Стоит отметить, что высота полёта МКС равняется 330-400 километров. Таким образом, российское оружие близко к зоне поражения орбитальных космических станций. Что в будущем может являться угрозой для американского космического оружия.

Производство систем С-500 началось в июне текущего года. Планируется, что на вооружение новые ЗРК встанут в 2020 году. «Прометей» поступит не только в сухопутные войска, но и в ВМФ. С-500 установят на новые авианосцы проекта «Шторм».