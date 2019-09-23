Американских пилотов F-35 будут стимулировать током

Сегодня, 17:00

Новую систему по наблюдению за состоянием пилота продемонстрировали на авиашоу в Орегоне.

21 сентября в городе Мак-Миннвил штат Орегон, США прошло международное авиашоу, на котором с демонстрационным полетом выступили летчики американских ВВС. Самое примечательное в этом моменте стало то, что пилоты тестировали новую нашлемную систему, в которую включили схему отслеживания состояния пилота. Данная система стала необходимой, после того, как во время преодоления максимальной скорости, летчики теряли сознание прямо в кабине.

Надо отметить, что F-35 изначально проектировался как более маневренный истребитель 5-го поколения, по сравнению с аналогами. И в первую очередь, для создания преимущества перед семейством российских Су. Правда, то что получилось, стало не тем, что ожидали от самолета — маневренность хоть и улучшилось, но нисколько не превзошла российские возможности. К тому же, отказ от двух силовых установок в пользу одной, но с возможностью использование его во всех плоскостях, привел к уменьшению максимальной скорости истребителя до 2000 км/ч, в то время как российские самолеты легко преодолевали 2500 км/ч.

Но самым главным разочарованием стало то, что во время полетов при наборе максимальной скорости, некоторые пилоты стали терять сознание. Первоначально, данный факт списывали на плохую физическую подготовку летчиков. Однако, когда на F-35 стали пересаживаться пилоты, прошедшие не один боевой конфликт в составе ВВС США и картина повторилось, то стали искать причину в конструкции истребителя. Им оказался вентилятор, расположенный за кабиной пилота. В других истребителях, изготовленных в КБ Lockheed Martin, располагался топливный бак. Но на данном истребителе туда пристроили установку, которая использует подъемно-маршевый двигатель (ПМД) для вертикальной тяги, а вентилятор включается на полную мощность, как только в работу вступает ПМД. Вот он и создает нечеловеческую нагрузку на пилотов во время полета.

Когда выяснили сей факт, поняли, что переделать ничего не получится. И стали думать, что делать. Лучшим вариантом выбрали размещение в кабине видеокамер слежения за пилотами, а в шлем встроить датчики с малым электрическим разрядом тока, чтобы приводить пилота в себя. Вот такой вот «электрический стул» для американских летчиков.

Впрочем, на видео с авиашоу обошлось без перегрузок и зрители не увидели как ток «бодрит» экипаж F-35.