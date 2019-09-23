Непостоянный Эрдоган откажется от С-400 и «ублажит» США

Сегодня, 13:00

Турция готовится закупить ЗРК «Patriot».

Вновь президент Турции удивляет своим поведением на мировом поле военных действий.

По сообщениям СМИ президент Турции Эрдоган решивший «посидеть сразу на двух стульях», примет предложение США на поставку ЗРК «Patriot», лишь бы не портить отношения между странами, при этом покупка ЗРК будет осуществлена только на его условиях.

Данное решение военные эксперты связывают прежде всего с завершением второй стадии поставки С-400 в Турцию.

Возможно количество поставленной российской боевой техники является достаточным для военного командования Турции, и ее возможно разбавить американскими ЗРК, чтобы сохранить дружеские отношения как с Россией так и США.

Военными экспертами высказывается мнение о том, что президент Эрдоган может полностью отказаться от поставок С-400 для и «ублажит» США, закупив по более выгодной цене ЗРК «Patriot», а также это может дать доступ к последующей покупке американских истребителей F-35.

Так как США ранее отказалось продавать F-35 только из-за покупки Турцией ЗРК С-400.

Второй версией отказа от С-400 в пользу ЗРК «Patriot» является решение Анкары создать с Вашингтоном военные базы в зоне безопасности на северо-востоке Сирии, чтобы осуществлять дальнейшее патрулирование в этом регионе.

В любом случае действия Турции в очередной раз говорят о непостоянстве всем известного президента Эрдогана.