Генералы ВДВ на учениях «Центр-2019» смогут отмыть свыше 50 млн «случайными» крушениями

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Причиной крушения двух БМД является коррупция военного командования?

Во время прошедших учений «Центр-2019» 20 сентября в Оренбургской области было уничтожено две боевые машины десанта (БМД) в результате десантирования с самолета Ил-76.

Официальной версией крушения БМД является отказ парашютных систем, однако причиной данного отказа системы может явиться человеческий фактор.

По мнению военных экспертов крушения военной техники зачастую связано с сокрытием следов хищения запасных частей боевых машин.

В связи с чем выброска БМД производилась без экипажа с целью полного уничтожения машин и избежания человеческих жертв.

Данная версия является правдоподобной ввиду того, что Россия единственная страна которая производит десантирование БМД сразу с экипажем на борту, что позволяет использование боевой машины уже спустя несколько секунд после приземления, однако на учениях этого не демонстрировали.

Уничтожение боевой техники в результате отказа технических средств является распространенным случаем отмывания денег среди высокопоставленных военных.

Ведь неисправность боевой техники до вылета уже никто не сможет фактически подтвердить, а проведение экспертизы будет касаться только оборудования самого парашюта.

Стоимость только одной машины модели БМД-4М составляет 80 миллионов рублей.

Таким образом генералы на “случайных” крушениях могут отмыть свыше 50 миллионов рублей, на списании запасных частей для БМД, не вызывая каких-либо подозрений со стороны командования, а в случае чего свою вину смогут переложить на подчиненных.

Последнего же очень опасаются военные ниже рангом.