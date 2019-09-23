ПВО С-500 оставит пилотов F-35 без работы навсегда

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Система «Прометей» превратит небо в огненную стену.

Отечественные зенитно-ракетные комплексы на сегодняшний день являются одними из лучших в мире. Даже несмотря критику установки до сих пор имеют большой спрос за рубежом. Кроме того к 2020 году должно появиться новейшее ПВО С-500, которое по некоторым оценкам вообще закроет небо для истребителей последнего поколения.

Установка С-500 «Прометей» - это российская передовая система противовоздушной обороны. Она предназначена для борьбы с боеголовками баллистических ракет средней дальности. Согласно неофициальным данным, ЗРК способен сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты, а также самолёты, практически все виды беспилотников, гиперзвуковые ракеты и даже уничтожать цели в ближнем космосе.

Как заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, серийное производство С-500 начнётся уже в 2020 году. Чемезов также сообщил, что в течение пяти лет Россия «ни за какие деньги» не будет экспортировать ПВО.

К слову, китайские СМИ уже заинтересовались комплексом. Издание Sina опубликовало информацию о том, что С-500 будет способен сбивать даже метеориты и в таком случае пилоты американского F-35 останутся навсегда без работы, так как если они появятся в зоне досягаемости, то на них обрушится огненная стена. Тем не менее, строжайшая секретность окружающая всё, что связано с этим проектом не даёт пока экспертам по достоинству оценить все характеристики ПВО.