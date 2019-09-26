Сергей Шойгу назвал источник главной военной грозы для России

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Самоуверенность США может привести к полноценной войне с РФ, считает министр.

Сергей Шойгу дал интервью газете «Московский комсомолец», в котором сообщил, что главная военная угроза для России и других стран является вера Соединённых Штатов в своё силовое превосходство. По мнению министра обороны РФ, из-за этого США могут пойти на необдуманные шаги.

«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», - цитирует министра газета.

Эксперты полагают, что развязывание полномасштабной войны между РФ и США вполне возможны. В National Interest публикуются планы по нападению на Калининград. К границам РФ стягивается всё больше войск НАТО. В Сирии конфликтуют интересы России и Израиля, который является важным союзником США, дело едва не дошло до уничтожения двух истребителей израильских ВВС. Отношение двух мировых держав накаляются. В таких условиях самоуверенность США может подтолкнуть их к развязыванию войны, считают эксперты. Однако, Сергей Шойгу в интервью выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит, так как все понимают, чем может закончиться такая война.

Министр обороны также сообщил, что ввиду высокого уровня информатизации и автоматизации всегда существует вероятность ошибки в АСУ стратегического вооружения, поэтому на передний план выходит проблема информационной безопасности. Ранее о возможности начала ядерной войны из-за ошибки говорил и академик Арбатов из Центра международной безопасности.

К такому сценарию начала ядерной войны Арбатов добавляет и другой: в случае локального конфликта России и США проигрывающая сторона может решиться на ограниченное применение тактического ядерного оружия, на что получит в ответ более мощный удар, и так по нарастающей до полномасштабной ядерной войны.