68 миллионов в день: Подсчитана стоимость действий «Адмирала Кузнецова» в Сирии

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Во сколько ещё обойдётся невезучий авианосный крейсер налогоплательщикам.

Во время своего похода к сирийскому побережью крейсер расходовал колоссальное количество ресурсов. Помимо «Кузнецова», в группу вошли ракетный крейсер «Пётр Великий», два больших противолодочных корабля и целая вереница из судов обеспечения – танкеры, буксиры и прочие. На самом «Кузнецове» находилось 12 самолётов Су-33, 4 Миг-29, а также около десяти вертолётов, в числе которых были Ка-52К (морской вариант Ка-52 «Аллигатор). За время операции в Сирии они совершили 420 боевых вылетов. По подсчётам РБК, весь морской поход обошелся бюджету от 7,5 до 10 миллиардов рублей за 118 дней похода

После похода стало очевидным плачевное техническое состояние «Адмирала Кузнецова». Его отправили на ремонт и глубокую модернизацию на 82-й судоремонтный завод около Мурманска. Из-за нарушения правил технической эксплуатации при выходе крейсера из дока произошла авария. Плавучий док, в котором ремонтировался корабль, затонул, а на палубу крейсера упал огромный кран. В палубе образовалась пробоина 4 на 5 метра, на её починку ушло порядка 70 млн рублей.

Затонувшему плавдоку долго не могли подобрать замену. В начале 2019 года было решено модернизировать мощности на 35-м судостроительном заводе в Мурманске. Глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманинов пообещал, что крейсер вернётся в строй к концу 2021 года с возможным отставанием от графика на 2-4 месяца.

Если к 2020 году удастся поставить корабль в док, то его ремонт действительно может завершиться в конце 2021 года. Но от глубокой модернизации «Кузнецова» было решено отказаться, что ставит его дальнейшее использование под сомнение. Без модернизации авианесущий крейсер не сможет находиться в единой сети и обмениваться информацией в реальном времени с модернизированными МиГ-29 и новыми ПАК КА. Его РЛС и прочее оборудование не отвечают современным требованиям.

В после ремонта корабль предполагается использовать в качестве учебного авианосца в Чёрном море. Если же в обозримом будущем для «Кузнецова» не подберут плавдок, то его просто спишут. В итоге, все затраты на ремонт авианосца будут напрасны. К тому же, «Адмирал Кузнецов» затопил единственный док на Севере, который мог регулярно принимать на ремонт корабли первого ранга.