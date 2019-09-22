Российскую подлодку «Борей» назвали «оружием апокалипсиса»

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Лодка снабжена оружием, способным превратить США в радиоактивную пустыню.

Военный обозреватель издательства National Interest опубликовали свой анализ российских атомных подводных лодок «Борей». По его мнению, ракетами «Булава» эти подлодки превратят Штаты в необитаемую страну.

Обозреватель пишет: ранние атомные субмарины СССР были довольно заметны для акустических приборов, что препятствовало реализации их ударной мощи. В 80-х СССР реализовал проект «Щука-Б». Эти субмарины стали намного более скрытны, они соответствовали подлодкам класса «Лос Анжелес». По мнению западного издательства, это стало возможно благодаря импорту технологий из Норвегии и Японии. Современные же «Бореи» более бесшумны, и превосходят по этому показателю подлодки «Огайо». Новое оснащение позволяет «Бореям» оставаться незамеченными на высоких скоростях. Такая акустическая скрытность позволит быстро маневрировать у побережья США.

Российская атомная субмарина «Борей» способна нести 16 ракет «Булава», каждая из которых несёт 6 ядерных боеголовок. Мощность боеголовок 150 килотонн, что равняется десяти бомбам, сброшенным на Хиросиму. В небе они разделяются и поражают отдельные цели. Таким образом, один «Борей» может обрушить на американские военные объекты и города с расстояния более 9000 км 72 ядерные боеголовки. С учётом количества «Бореев», которые предполагается поставить на вооружение ВМФ РФ, эти подлодки могут превратить США в радиоактивную пустыню, из-за чего некоторые называют их «оружием Апокалипсиса». И даже если Америке удастся при помощи массированного ракетного удара уничтожить воздушные и наземные ядерные силы России, подводные лодки «Борей» принесут возмездие.

Для ВМФ РФ планировалось построить восемь субмарин класса «Борей». На текущий момент на службу заступили уже три подлодки: «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и «Александр Невский». Субмарина «Князь Владимир» приходит испытания и вскоре будет поставлена ВМФ.