F-35 «не готов» к встрече с российскими ЗРК С-400 — эксперт

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Американские конструкторы считают, что самолет срочно необходимо «немного доделать».

Военно-политическое издательство США National Interest сообщили о поиске американскими военными возможности противодействия истребителя F-35 российским системам ПВО С-400 и перспективным С-500. Этим заявлением в СМИ Штаты фактически подтвердили заметность своего самолёта-«невидимки» на радарах российских ПВО.

При разработке F-35 все углы на входе впускных патрубков, крыльев и фюзеляжа рассчитывались так, чтобы они не реагировали на радиолокационные волны в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. Таким диапазоном пользуются 99% радаров. Самолёт имеет покрытие, поглощающее часть волн. Благодаря этим мерам, истребитель должен был стать невидимым для радаров. Расчёты выполнялись компьютерным моделированием.

В реальности российские ПВО легко обнаруживают F-35. Свидетельством, что в США об этом знали, служит отказ поставки F-35 Турции из-за закупки Анкарой С-400. Американские военные опасались, что при совместном использовании С-400 и F-35 раскроется уязвимость последнего. На практике видимость нового истребителя на российских радарах подтвердилась, когда F-35 израильских ВВС пытались нанести несанкционированные удары по Сирии. С-400 несколько раз отправляли авиацию ЦАХАЛа домой.

«Алмаз-Антей» дорабатывает и испытывает ЗРК С-500 «Прометей», который может сбивать F-35 с куда большего расстояния. Новый ракетный комплекс способен уничтожать гиперзвуковые самолёты-«невидимки», баллистические ракеты, аэродинамические объекты, летящие на скорости свыше 5 Мах, и даже низкоорбитальные спутники.

Чтобы научить F-35 противостоять российским С-400, теперь разработчики используют не только компьютерное моделирование, но и реальные полигоны под открытым небом. Такой подход обеспечит реальную оценку угрозы со стороны российских и китайских ПВО. Рассматриваются варианты изменения покрытия истребителя, совершенствование радиолокационного оборудования и даже установка средств РЭБ.

National Interest при этом утверждает, что это не подготовка к войне с Россией и Китаем, но в Вашингтоне отмечают, что F-35 могут действовать в странах, закупающих российские и китайские ПВО. Возможно, это угрозы в адрес Турции, которая закупила у России С-400.

В Минобороны РФ отмечают, что «невидимые» истребители США остаются «невидимыми» только для налогоплательщиков и покупателей.