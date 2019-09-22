Истребитель МиГ-35Д развалился в воздухе на авиашоу

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Инцидент может поставить крест на закупке самолета иностранными партнерами.

Новый самолет ОКБ «Микоян и Гуревич» оконфузился прямо перед потенциальными заказчиками: в ходе выполнения демонстрационного полета на авиашоу МАКС-2019 от крыла МиГ-35Д оторвался кусок обшивки.

С одной стороны, с кем не бывает? Похожий инцидент произошел недавно с американским истребителем F-16. ВВС США прокомментировали случай, назвав его рядовой ситуацией, возникающей почти с любыми истребителями.

Казус с МиГ-35 отличает то, что самолет совсем новый. Авиашоу МАКС-2019 должно было стать рекламной площадкой для истребителя, который хотят продать сразу двум странам, Индии и Турции. Буквально перед самим инцидентом индийская пресса писала о том, что МиГ-35 обладает «более крепким фюзеляжем», чем предыдущие версии МиГ-29. Все внимание индусов было приковано к самолёту, а пилотирование им осуществлял индийский экипаж.

Несмотря на оторвавшийся кусочек обшивки, у МиГ-35Д все равно остаются неплохие шансы на победу в индийском тендере. Издание Military Watch отмечает целый список преимуществ, которые качественно отличают российский истребитель от американского F-35. В их числе — мощный двигатель с отклоняемым вектором тяги, высокая маневренность, большее количество внешних точек подвески для размещения ракет и низкая стоимость обслуживания самолёта.

Единственное, в чем МиГ-35 значительно уступает F-35 — малозаметность, но учитывая все остальные преимущества и тот факт, что МиГ-35 все же самолёт поколения 4++, в то время как американский истребитель принадлежит пятому поколению, этот недостаток не должен повлиять на его экспорт. К тому же ВВС Индии гораздо проще интегрировать российские самолеты с существующей инфраструктурой, чем американские, которые раньше ими не закупались.

Остается надежда на то, что случившееся с МиГ-35 будет воспринято иностранными партнерами не так, будто самолёт развалился в воздухе, а как штатное происшествие, не заслуживающее чрезмерного внимания.