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Американцы разработали план по противодействию ПВО России на западных границах.

Генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган рассказал американскому изданию Breaking Defence об основных целях оборонной промышленности. Генерал заявил о подготовке нового плана по противодействию России с названием — «цель, Калининград!».

То, что так сильно вызывало страх у американских военных — российские ПВО и ЗРК, такие как С-300 и С-400, способные засечь даже истребители 5-го поколения F-35. Однако, по словам Харрингтона, теперь эти ПВО не страшны.

Напротив, американское издание The National Interest (TNI) выразило мнение, что «устаревшие» ЗРК и не были помехой, однако есть действительно серьёзная угроза — С-500 «Прометей».

Россия активно занимается разработкой ПВО, аналогов которому нет равных во всём мире, что подтвердил глава Ростеха. К 2020 году начнётся активное производство зенитно-ракетного комплекса, а к концу года уже появятся первые прототипы.

По мнению журналистов TNI, первым регионом, который получит «Прометей», будет Калининградская область.

Помимо новых противовоздушных систем, в регионе есть базы ВКС, которые ломают планы американского генерала по атаке Калининграда по суше и по воздуху.

Харрингтон назвал новый план «действия НАТО по устранению российской агрессии и предотвращению нападения», хотя, как уточняет российское издание «ГазетаРу», Россия нападать ни на кого не собиралась, в отличие от США — и кто теперь агрессор?