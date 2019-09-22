Подозрительно дешевую стоимость истребителя Су-57 объяснили в СМИ

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Самолет 5-го поколения обойдется России в 35 миллионов долларов за штуку и это очень дешево.

Минобороны огласило планы по закупке 76 истребителей 5-го поколения Су-57, общая сумма контракта составляет 170 миллиардов рублей, то есть примерная стоимость одного самолета находится на уровне 35 миллионов долларов. Об этом сообщается издание Military Watch.

Эта сумма может казаться большой, однако в реальности это не совсем так. Для сравнения, Китай, закупавший в 2015 году старые российские истребители Су-35, платил по 83 миллиона долларов за штуку! То есть, получается достаточно странная ситуация, когда новейшая, очень наукоемкая машина, оказывается более чем в 2 раза дешевле, чем ее гораздо более старый аналог.

Разбираясь, почему так происходит, журналисты указывают прежде всего на то, что новые Су-57 предназначаются для самих Вооруженных сил России, а поэтому цена на них будет максимально занижена, а также частично субсидирована государством. В то время, как с Су-35 получается обратная история – продавая их за рубеж, производитель старается получить максимальную прибыль, которая будет, в том числе, инвестирована и в разработку новых самолетов.

Издание отмечает, что в том случае, если Су-57 начнет продаваться за рубеж, то цена за один самолет для Индии, Китая или Турции будет уже как минимум в 3 раза больше той, что платит Минобороны РФ.

Также, была названа ориентировочная стоимость общей программы разработки истребителя Т-50/Су-57. Она составила 20 миллиардов долларов или же 1,3 триллиона рублей. В том случае, если данные цифры верны, то создание Су-57 однозначно является самым дорогим проектом по стоимости ОКР в истории постсоветской России. Единственным проектом, который, по мнению экспертов, сможет превзойти его в цене является создание перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА.