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Китайское издание утверждает, что Су-57 это не просто самолёт, а боевой робот.

Китайское интернет агентство Sina сообщило, что российский СУ-57 может выполнять 90% боевых задач без участия пилотов.

По сути, русские скрывают главную правду о Су-57 — считают эксперты агентства. Су-57Э превосходит существующие истребители поколения 4++ по 4 ключевым параметрам: многофункциональность; наличие высокоточного управляемого оружия дальнего действия, способного наносить удары по нескольким целям; высокая маневренность; автоматизация и интеграция технологий искусственного интеллекта в процесс нанесения ударов по цели.

Если о трёх первых отличиях говорят постоянно, то о последнем упоминают мало, считает агентство, а меж тем российский Су-57, не просто «цифровой самолёт», как его американские соперники F-22 и F-35. Су-57 это первый самолёт в мире, в котором реализована система «искусственного интеллекта». Су-57 это не просто самолёт, а настоящий боевой робот.

На Су-57 пилот нужен лишь для принятия решений для нанесения удара — всё остальное сделает сам самолёт. Самолёт самостоятельно выберет тип цели, подберёт оружие, наведёт его и сопроводит ракету до цели. Так же самолёт может вести и радио-электронную борьбу с противником без участия пилота. Более того, если пилот по каким-то причинам не сможет больше управлять самолётом, то его «искусственный мозг» самостоятельно спасёт и машину и жизнь лётчика.

Главную роль в реализации таких возможностей играет «мозг» самолета — информационно-управляющая система (ИУС). Для человека неосведомлённого, это выглядит так, будто знания экспертов и опыт множества пилотов перекочевали в компьютерную программу, которая и управляет самолётом. В России эту систему называют «электронным пилотом». А западные эксперты предпочитают другой термин — «пилот-невидимка».

«Реализовали пока эту идею только русские. Об этом предпочитают не говорить, ног это именно так», — утверждает Sina. Это не пустые слова, говорят китайские эксперты. Китайские военные тщательно изучают возможности российского Су-35, которые недавно поступили в ВВС Поднебесной. «Уже на Су-35 реализована часть функций системы искусственного интеллекта, а на Су-57 русские пошли ещё дальше», — утверждают они.