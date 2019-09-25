С днем рождения, «Крокодил». Легендарный вертолет Ми-24 отметил 50-летие

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Машина до сих пор модернизируется и используется в боевых действиях.

19 сентября конструкторы ОКБ Миля отметили годовщину своего «подопечного» — ударного вертолета Ми-24, он же «крокодил», как любовно называют его в ВКС РФ.

Путь вертолета в 1969 году представлялся в виде крылатой боевой машины для пехоты. Но суровая военная реальность показала, что к такой роли машина не готова. Пришлось очень сильно «эволюционировать», причем самыми быстрыми темпами. Особенно это проявилось во время Афганской войны.

Изначально в Афганистан было отправлено всего шесть вертолетов, потому что серьезных боевых действий не предполагалось. Но первые же месяцы войны указали на нехватку машин. Боевые действия перенеслись в горы, а чтобы доминировать над местными талибами, нужны была поддержка с воздуха. И такую поддержку могли обеспечить только «крокодилы». Вертолет назвали так именно в Афганистане, за свою похожесть на земноводного и такую же «кусачесть» как у крокодила.

Уже к концу 1980 года было потеряно 20 Ми-24. Пришлось перебрасывать новую партию вертолетов, а заодно учить пилотов совершенно другой тактики пилотирования, чем их обучали в училищах. Это и взлеты «по-самолетному», зависание на точке, кружение вокруг вершины и многое такого, что не применялось в СССР. Главной проблемой вертолета была его незащищенность во время выхода из атаки.

Так появился установленный на борту «крокодила» пулемет. Эффективность такого вооружения была не высокой, но с задачей напугать противника во время высадки или посадки десанта пулемет справлялся. Подобную трансформацию и претерпело собственное вооружение вертолета. Первоначальные ракеты были недостаточно мощными для пробивания каменных ограждений. То же самое было и с остальным оружием. А вот защиту от попадания ракет решили быстро за счет кассет с ИК-ловушками, которые очень эффективно сбивали ракету с цели.

Подобные изменения произошли всего лишь за войну в Афганистане, но она до сих пор «продолжает» модернизировать Ми-24 до вертолета, способного выполнить абсолютно любую работы во время боевых действий. Именно поэтому, Ми-24 до сих пор состоит на вооружении многих стран, в том числе и России. С днем рождения тебя, «крокодил».