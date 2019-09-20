Метис вертолета с самолетом или как ВВС США переходит на новый уровень авиации

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Пентагон ведет разработку нового боевого винтокрыла.

Вашингтон всерьез задумался о замене ветерана боевой авиации сухопутных войск вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk «Черный ястреб».

В связи с чем, Вашингтон объявил тендер на создание нового летательного аппарата, который мог бы соединить в себе функции вертолета и самолета.

В результате чего выбор пал на создание боевого винтокрыла, так называемого метиса самолета и вертолета разработку которого ведут две компании Sikorsky-Boeing и Bell.

Данное решение в большинстве своем связано с требованиями ВВС США к летательному аппарату: вместить 12 экипированных военных, скорость более 500 км/ч, дальность полета более 4000 км.

Также боевые винтокрылы планируют применять в подразделении морской пехоты США, так как данный вид летательного аппарата идеально подходит для использования и в морской авиации.

По мнению экспертов, внедрение винтокрылов в боевую авиацию США связано с поиском боевой единицы способной противостоять авиации России.

Так как все ударные и боевые вертолеты США уступают Российским.

Одним из таких примеров служит ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» который по своим функциям и вооружению превосходит американский АН-64 «Апач».

Также, по мнению военных экспертов, Пентагон планирует создание целого ряда совершенно новых видов винтокрылов, которые смогут соединить в себе функционал вертолета и штурмового истребителя, тем самым ВВС США переходит на новый уровень авиации.