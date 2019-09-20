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Срыв поставки нового танка в ВС РФ мог быть вызван действиями шпиона США.

Недавно разоблачённый предполагаемый агент ЦРУ в Администрации Президента Олег Смоленков стал главным шпионским скандалом этого года в России. Многих шокировало то, что возможный агент США работал в высших эшелонах власти России.

Как отметил отечественный историк и исследователь современной российской политической элиты Сергей Волков, факт того, что шпион ЦРУ Смоленков работал в Администрации президента был признан властями России с огромным трудом. Но при этом представители Правительства упорно отвергают факт того, что Смоленков, будучи американским агентом и российским чиновником, в чине действительного государственного советника 3-го ранга (аналогично званию генерал-майора в армии) имел доступ к действительно важной и секретной информации.

При этом, согласно данным СМИ, на самом деле Смоленков, работая на генеральской должности в Администрации Президента имел доступ к документам по самому широкому кругу вопросов, включая и производство танков Т-14 «Армата».

Если эта информация верна, то в таком случае внезапная отмена гособоронзаказа на поставки «Арматы» в Вооружённые силы России.

Раньше правительственные чиновники, устами вице-премьера по ОПК Юрия Борисова, заявляли, что «Армата» просто слишком дорогая для того, чтобы производить её и что проще будет по цене одной «Арматы» модернизировать пять Т-72Б3 до современного уровня.

Однако, теперь невольно возникает предположение, что производство Т-14 «Армата» могло быть остановлено из-за предательства Смоленкова. Узнав о том, что США прекрасно известны планы и темпы перевооружения танковых войск, руководство Минобороны могло принять решение временно свернуть программу создания танков Т-14 «Армата», чтобы ввести ЦРУ в заблуждение. Сработает этот манёвр или нет, неизвестно. Точно так же неизвестно и то, как борьба с ЦРУ может снизить цену действительно недешёвой «Арматы», чтобы сделать её привлекательной для армии России.