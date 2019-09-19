ВКС РФ не готовы к боевым действиям – генерал

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Причиной назвали неспособность эффективно противостоять противникам в масштабах войны.

На протяжении нескольких лет, за все время участия российских ВКС в сирийской войне, военные чиновники высказывались о высокой эффективности летчиков России. Военные действия, которые проводили боевые пилоты, всегда были выполненными на 100% и представляли в дальнейшем огромное преимущество в действиях своих союзников. Были, конечно, и случаи с подбитыми российскими самолетами, но их списывали на «уловки» враждебных сил, которые были призваны в том или ином случае сохранять нейтралитет и не вмешиваться в ход событий.

Но мысль о том, что ВКС РФ совсем не готовы к боям, вновь стала доминирующей у военных начальников. Первым, кто высказал данную теорию, был бывший командующий ВВС РФ генерал армии Петр Динейкин. Об этом Динейкин сказал перед вступлением России в сирийскую войну. Он очень сильно сомневался в одном моменте: малочисленность и плохая обученность боевого летного состава.

«Самолетов, слава богу, у нас стало достаточно. А вот пилотов, которые не угробят машины, очень мало», — заявил генерал. По его словам, стандартных объяснений типа «человеческий фактор», «неблагоприятные погодные условия» и «техническая неисправность» стали использоваться все чаще и простой обыватель уже не связывает ЧП с такими формулировками с чем-то из ряда вон выходящим. Но если более внимательно приглядеться к тем или иным «происшествиям», то становится понятным, что катастрофу можно было избежать, если бы летный состав был лучше подготовлен.

Аксиома в военной авиации гласит — кто не знает, то и первым падает. А любое падение на современных скоростях может стать и последним в жизни. Нехватка подготовленных пилотов вызвана тем, что из 20-ти военных летных училищ на данный момент осталось только одно, где курсанты летают больше на тренажерах. Напомню, что об этом генерал заявлял в 2014 году.

На дворе 2019 год. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в своем докладе говорит о том, что «серьезные проблемы с учебной авиацией усугубились еще больше. Нехватка летных учебных часов приводит к заметному снижению уровня подготовки пилотов, что сильно скажется в возможных, более масштабных войн, чем Сирия». Как говорится, вот тебе раз, Сергей Кужугетович, прилетели!