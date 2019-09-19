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В Москве разгорается крупнейший полицейский скандал со времён Евсюкова.

В Москве полицейские из Управления собственной безопасности (УСБ МВД) попытались задержать прапорщика Патрульно-постовой службы (ППС) 35-летний прапорщик Алексея Смирнова.

Смирнов подозревалась в получении взяток и был задержан двумя сотрудниками УСБ при попытке получении взятки в две тысячи рублей от неназванного гастарбайтера. Через 13 минут после начала разговора с сотрудниками УСБ прапорщик Смирнов выхватил пистолет, убив одного офицера МВД на месте, смертельно ранив второго.

Фактически, прапорщик ППС убил двух офицеров МВД ради 2000 рублей и этот случай многих приводит в недоумение. Неужели можно обменять жизнь офицера МВД за штуку рублей?

Скорее всего, у коррумпированного прапорщика просто не выдержали нервы и он начал стрелять по офицерам УСБ. В таком случае, он только ухудшил себе жизнь: лёгким движением руки три года колонии-поселения за получение взятки превратились в пожизненное заключение в колонии строгого режима за убийство двух офицеров МВД при исполнении служебных обязанностей. А в системе МВД разгораетс новый скандал, способный затмить скандал с майором Денисом Евсюковым, который устроил массовую бойню в супермаркете