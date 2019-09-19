После инцидента с роботом Федором космонавтов будут отправлять на МКС с оружием

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История с роботом Skybot F-850 заставила «Роскосмос» задуматься о вооружении экипажей космических кораблей.

Огнестрельное оружие может снова вернуться в снаряжение российских космонавтов. Об этом 16 сентября, со ссылкой на «Роскосмос», сообщила Газета.ру.

Отметив, что сегодня космонавты отправляются на орбиту безоружными, представители корпорации заявили, что от такой практики планируется отказаться. По их словам, в настоящее время продумываются различные варианты включения огнестрельного оружия в состав «аварийного запаса».

Предполагается, что первыми оружие получат пилоты строящегося космического корабля «Федерация», пилотируемый полет которого запланирован на 2024 год.

На этом официальные пресс-релизы заканчиваются, однако в Сети немедленно обратили внимание на то, что необычное заявление представителей «Роскосмоса» совпало по времени с инцидентом с роботом Федором (позывной Skybot F-850). Который пристыковался к МКС 27 августа на корабле «Союз МС-14» и должен был использоваться экипажем для различных целей.

Работу Федора на станции планировалось широко освещать в СМИ, однако вскоре после его попадания на МКС любые связанные с ним новости перестали поступать. А после возвращения «Союза МС-14» на Землю, представители «Роскосмоса» и вовсе заявили, что Федор больше никогда не отправится в космос.

Для справки отметим, что в разное время в состав снаряжения российских и советских космонавтов входили пистолет Макарова (ПМ) и специальный трехствольный пистолет для выживания ТП-82.