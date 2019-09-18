Война на пороге. Армия США приведена в боевую готовность

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Нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии побудили американцев взяться за оружие.

По заявлению Вице-президента США Майка Пенса Вооруженные силы его страны были приведены в полную боевую готовность. Поводом для этого послужили нападения йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты государственно компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Не смотря на то, что ответственность за атаку официально взяли на себя хуситы, США и Саудовская Аравия переложили всё на Иран. Кроме того, саудиты и американцы готовы предоставить вещественные доказательства о причастности именно Ирана в атаках. Нельзя не вспомнить знаменитую пробирку с белым порошком выдаваемую за химическое оружие, которое послужило поводом для вторжения США в Ирак в 2003 году. Позже американцы признались, что это был обычный обман.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о желании избежать войны Ираном, в ближайшее время мы, возможно, станем свидетелями нового военного конфликта на Ближнем Востоке.

В свою очередь, нужно понимать, что и Россия не останется в стороне от боевых действия. Для нашей страны выгодна война в нефтедобывающих регионах, так как это сократит добычу нефти и вызовет скачок цены на «чёрное золото» - главный источник бюджета. С уверенностью можно сказать, что Россия будет поддерживать Иран не только оружием, но и живой силой. Вероятно, в исламскую республику отправятся ССО, а также бойцы ЧВК. Основная цель участия в конфликте будет не столько в защите суверенитета Ирана, как в длительном продолжении боевых действий. Именно война послужит катализатором для наполнения бюджета нефтедолларами.