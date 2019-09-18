«Прадедушка» F-35… Вскрылась секретная история американского истребителя F-15C

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Древний самолёт всё ещё на службе спустя 28 лет.

16 сентября на авиабазе Йокота, Япония проходили учебные полёты, и в один из таких в кадр фотоаппарата попал истребитель F-15C. Само по себе событие ничем не примечательно, но автор популярного военно-политического Telegram-канала «Оперативная линия» решил вспомнить давнейшую историю американского самолёта.

Вскрылась секретная история американского истребителя F-15C. Истребитель F-15C ныне входящий в состав ВВС США в Японии в далёком 1991 году под управлением капитана Джея Динни уничтожил ракетами AIM-9 два советских истребителя МиГ-23. Сбитые самолёты входили в состав ВВС Ирака, однако достоверно неизвестно кто управлял «МиГами» в воздушном бою.

Событие произошло во время проведения операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта от иракской оккупации. Тогда впервые в истории военные из США и СССР сражались бок о бок.

«Прадедушка» современного F-35 был вычислен при помощи серийного номера, который «засветили» японские журналисты. Так вскрылась история американского истребителя. F-15C стоит на вооружении американских ВВС с 1976 года, и его эксплуатация планируется вплоть до 2025 года.