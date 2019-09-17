Диверсанты Вашингтона ликвидируют президента Афганистана? – версия

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Взрывы в афгане выгодны как террористам, так и США.

Произошедший 17 сентября на выступлении президента Афганистана Ашрафа Гани взрыв СВУ унес жизни около 24 мирных жителей, по данным медицинского центра пострадавших более 30 человек.

Данный теракт по предварительным данным был направлен на устранение президента Гани, так как террористическая группировка «Талибан*» (*запрещена в РФ) заявляла, что мирным жителям не стоит присутствовать на митингах осуществляемых президентом, а также на выборах 28 сентября.

Однако ответственность за данный взрыв ни одна из террористических группировок на себя не взяла.

По мнению военных аналитиков, теракт является выгодным как для террористов, которые противостоят режиму Гани, так и для властей США, так как это является очередным поводом для отказа вывода американских войск с территории афгана.

Ведь решение Трампа об отсрочке вывода войск с Афганистана как раз было связано с очередным терактом в Кабуле, в результате чего переговоры были отложены на неопределенный срок.

Остается только ждать реакции талибов на данный взрыв, ведь непричастность террористов может доказать диверсию со стороны Вашингтона.