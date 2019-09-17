Злачное место для Су-35С или как Россия развёртывает С-400 в Арктике для 3-й Мировой войны

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Москва готовится к полномасштабной войне.

В понедельник 16 сентября на сайте российского Северного флота было опубликовано заявление о размещении зенитно-ракетного комплекса С-400 на Южном острове архипелага Новая Земля, некое злачное место. Предположительно Москва готовится ответить на вызов США в Арктике.

Специально для использования новейших систем был переподготовлен персонал, который ранее использовал ЗРК С-300. По неофициальной информации, старая система была специально заменена в силу своей непригодности для работы в суровых условиях.

О неудовлетворительных характеристиках С-300 неоднократно писали как отечественные, так и зарубежные СМИ. Так в Сирии российская установка не может справиться с израильскими истребителями, которые то и дело бомбят позиции правительственных сил.

Военные эксперты считают, что ЗРК С-400 является симметричным ответом Москвы Западу и в частности США. Развёртывание системы связывают, прежде всего, с агрессий Вашингтона на Север. Аналитики предполагают, что такая гонка вооружений может привести к третьей мировой войне. Тем более что американцы вряд ли упустят шанс спровоцировать Россию.

В случае начала полномасштабной войны, у Москвы будет серьёзное преимущество по двум причинам: больший охват территорий на Севере и множество военных баз расположенных вблизи от предполагаемых соперников. К тому же не стоит исключать наличие передовой авиации, которая уже сейчас проходит испытания боем в Сирии. Чего стоит только Су-35С, его тактико-технические характеристики превосходят даже новейшие американские истребители.