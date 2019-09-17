Пентагон атакует «Булаву» и «Буревестник»

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США всеми способами пытается остановить производство российских ракет «судного дня».

Полноценная информационная война разразилась в американских СМИ с подачи Пентагона, по поводу производств российских баллистических ракет «Булава» и «Буревестник».

Недавняя авария на полигоне в Архангельской области, связанная с испытанием новой ракеты, лишний раз, несмотря на трагическую составляющую, показала, что Россия продолжает испытывать и усовершенствовать оружие, способное уничтожить страну, которая посягнет на целостность российской территории. Напомним, что «Буревестник» стал ответной мерой на выход американцев из договора по ДРСМД.

Крылатая ракета с невероятной дальностью полета, обеспечивающаяся за счет ядерной силовой установки, способна неограниченное время находится в воздухе, и выжидать момента нанесения стратегического удара по потенциальному противнику. «Буревестник» изначально был спроектирован как оружие возмездия и не несет в себе атакующих функций. Поэтому, данную ракету, по заявлениям экспертов должны «привязать» к таинственной системе «Периметр», которая как раз и предназначена к нанесению ответного удара в случае, когда ни кому уже не возможно будет это сделать.

Проверить данный факт кроме, как испытать его на себе, невозможно. Поэтому, до сих пор не прекращаются споры о правдивости данной информации. В точно таких же сомнениях, находится и Пентагон, который с помощью разведки пытается получить хоть какую-нибудь крупицу информации по «Буревестнику», провоцируя власти на ответные действия в интернете.

Точно такие же вбросы производились по поводу межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». За все время испытаний данной ракеты, шла непрекращающаяся информационная война за мельчайшую деталь из «жизни» «Булавы». В Вашингтоне не могли поверить, что радиус действия ракеты мог составить 8 тыс км. И вот когда ВМФ продемонстрировали возможность «Булавы» преодолеть большие расстояния, вбросы изменились в сторону технических характеристик. И надо сказать, что «разведка» по данной ракете до сих пор ведется.