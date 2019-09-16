ПВО ВКС чуть не сбили израильские F-35

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ВВС Израиля поджали хвост.

Independent Arabia вновь сообщила о том, что российские ВКС предотвратили бомбардировку Сирии израильскими истребителями. На этот раз инцидент произошел в районе города Масьяф. Израильские лётчики проигнорировали требования российских военных пилотов развернуться назад, после чего в боевую готовность были приведены ЗРК С-400.

ПВО России было настроено всерьёз сбить два истребителя, так как в обстреливаемом районе базировались российские С-300, С-400 и «Панцирь-С». Опасаясь потерь, лётчики ЦАХАЛа не решились оставаться в небе над Сирией и спешно взяли обратный курс.

К слову, ранее сообщалось, что в период успешных бомбардировок израильские F-35 входили в зону идентификации С-300 и С400 и не были замечены ими. Однако, как следует из сообщения Independent Arabia, именно С-400 в этот раз предотвратили атаку, следовательно, радары российских ПВО вполне видят F-35.

Напомним, что в этом году российские самолёты уже трижды «провожали» израильские ВВС домой, предотвращая несанкционированные бомбардировки правительственных объектов Сирии. Аналитики полагают, что визит премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху к президенту России Владимиру Путину связан со сложившейся обстановкой на Ближнем востоке.