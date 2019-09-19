ВМФ РФ получит управляемый «Шквал» с ядерной боеголовкой

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Новое оружие станет "лекарством" от авианосных групп США.

Эксперты американского военно-политического издания National Interest были шокированы российской торпедой «Шквал». По их мнению, такое оружие перевернёт всю стратегию морского боя и вообще способна покорить Мир. Торпеда была разработана ещё в 60-е годы для борьбы с подводными лодками и могла нести ядерный заряд. С тех пор «Шквал» претерпел серьёзную модернизацию.

Разработчики снизили сопротивление воды, оказываемое на торпеду путём создания так называемой кавитационной полости: оружие создаёт вокруг себя пузырь из пара, что позволяет развивать значительно большую скорость. Торпеда оснащена реактивным двигателем, большинство же её сородичей имеют гребные винты. Фактически, «Шквал» является «подводной ракетой».

Эти меры позволяют торпеде развивать до 370 км/ч под водой, тогда как скорость западных образцов не превышает и 100 км/ч, а скорость судов ещё меньше. Современные образцы, которые сейчас испытываются для ВМФ РФ, являются управляемыми, при приближении к цели они снижают скорость для точного поиска и атакуют.

Таким образом, манёвр уклона или перехват торпеды становится почти невозможным, а ядерная боеголовка наверняка уничтожает цель. Оружие может базироваться на надводных и подводных кораблях, а также на стационарных установках. Радиус действия последних версий достигает 13 км, что позволяет судам-носителям минимизировать шанс обнаружения до пуска торпеды. После пуска шанс быть обнаруженным значительно увеличивается, так как «Шквалы» являются очень шумными. Однако, по мнению экспертов National Interest, данный минус с лихвой перекрывается скоростью движения ракеты-торпеды.

Как западные, так и российские эксперты полагают, что такое вооружение представляет из себя серьёзную угрозу для главной силы ВМФ США – авианосным группам. До обнародования информации о последних версиях «Шквала» они считались малоуязвимыми от атак с воздуха, надводных и подводных атак.