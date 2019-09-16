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Пощечина, полученная от российских летчиков, заставила израильтян перевооружаться.

Израиль получил ещё два F-35. Это свершившийся факт — самолёты уже приземлились на базе Неватим. Теперь число F-35 в ВВС Израиля достигло 18-ти. Но ЦАХАЛ хочет ещё и ещё. С чем связано такое настойчивое желание?

В СМИ просочилась информация, что российские Су-35С столкнулись в небе над Сирией с израильскими самолётами F-16, которые сейчас составляют основной парк истребителей еврейского государства. Об этом сообщило агентство The Jewish Voice. Закончилось эта встреча для «еврейских» пилотов плачевно — по меньшей мере один из них погиб.

Этот результат, отнюдь не случайность. По оценкам американского журнала National Interest (NI) Су-35С значительно превосходит даже последние модификации F-16. Новый радар Су-35 способен обнаруживать эти самолёты гораздо раньше противника. Так-что главный козырь всех американских истребителей — превосходство в бою на дальних дистанциях — F-16 уже утратил. В бою же на средних и дальних дистанциях, супер маневренность Су-35-х, их оптико-электронные прицелы и значительно более мощное вооружение вообще не оставляет израильским F-16 никаких шансов. Вот и стремится Израиль получил новую партию истребителей F-35, чтобы «обуздать» Су-35С.

NI считает, что Су-35 представляет собой исключительную угрозу для любого западного истребителя, за исключением, может быть, F-22 Raptor. «Хищники» примерно равны Су-35 по боевым возможностям. Так думают эксперты журнала, хотя на практике этого никто не проверял. Но в любом случае самолёты Raptor не продаются — они поступают на вооружение исключительно ВВС США.

Сомневаются эксперты NI и в том, что появление F-35 в ВВС ЦАХАЛ существенно изменит положение. Но израильтяне надеются, что с СУ-35 сможет потягаться F-35 — если пилот сможет правильно использовать малозаметность, сенсоры и сетевые возможности. Однако, все будет зависеть от тактики и подготовки.

Но всё это лишь теоретические предположения. Ответы на эти вопросы могут дать только очные поединки между этими самолётами в небе над Левантом. Но очень хочется надеяться, что до этого не дойдёт.