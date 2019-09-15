Иран намекнул США что ракеты долетят до их баз

Вчера, 22:00

Тегеран не собирается терпеть агрессии, даже словесной со стороны Вашингтона.

Между США и Ираном вновь накаливаются отношения, и речь идет не просто о недопонимании или скрытой агрессии, а о прямых угрозах. Единственное, что может радовать в рамках общения между двумя этими государствами, что их власти угрожают друг другу, весьма, интеллигентно. Всё началось с призыва республиканцев и в частности сенатора Линдси Грэма к своим коллегам и властям США атаковать нефтедобывающие объекты Ирана. Данную инициативу, на манер президента он опубликовал в своём Twitter. Причиной обострения иранского вопроса послужила непокорность Тегерана и уверенное обогащение страны «мирным» ураном в военной сфере.

Так же ещё один американский политик выступил за то, чтобы атаковать Иран, ни много не мало, а сам госсекретарь США – Майк Помпео. По его мнению, именно, Тегеран нанёс удары по нефтяным вышкам в Саудовской Аравии и соответственно карману дяди Сэма. Стоит напомнить, что в ночь на субботу в результате пожара, вызванного атакой беспилотников, на двух нефтеперерабатывающих заводах государственной компании Sudi Aramco была приостановлена добыча нефти. Приблизительные подсчёты говорят о 5.7 млн баррелей в сутки, что превышает половину производства всей нефти в Саудовской Аравии.

И не смотря на то, что всю ответственность за данное «мероприятие» взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, Майк Помпео видит всю ситуацию иначе. Госсекретарь считает, что в нападении виноват, именно, Иран. И для стабилизации мировой экономики, именно, данное государство должно поделиться своими запасами, чтобы заткнуть «сырьевую дыру». Видимо, сложно поверить, что хуситы способны быть агрессивными и нанести удар, ведь в Йемене крайне мало нефти и она очень низкого качества.

Что же до второй стороны, то Тегеран не стал молчать и сразу заявил, что как минимум 2 базы США, а так же 1 крупный американский корабль, расположенные на Ближнем Востоке являются потенциальными целями иранских ракет. Всё что находится ближе 2 тыс км от границы может быть «благополучно» уничтожено иранскими военными. Так же Тегеран повторно сделал заявление, что не имеет никакого отношения к атакам на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, а мнение США и их партнёров, является не более, чем провокацией.

В смелости Ирана никто не сомневается, государство достойно переносит экономические санкции, но если всё же открытые угрозы перейдут в открытые боевые действия, то это точно будет самой жаркой точкой в «Арабской весне», а может и за всю историю полуострова.