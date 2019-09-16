Академик Арбатов: «З-я Мировая будет ядерной»

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Центр международной безопасности рассчитал два сценария начала ядерной войны.

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов поделился со СМИ своим мнением, каким образом может начаться ядерная война.

Алексей Георгиевич считает, что ни одна из ядерных держав не пойдёт на сознательное применение стратегического ядерного вооружения, поскольку такая война приведёт к катастрофическим последствиям как для экосистемы, так и для всей экономики.

К ядерному конфликту может привести технический сбой в системах предупреждения о ракетном нападении. Сбой может быть как случайным, так и спровоцированным террористами. Если одна из сторон в соответствии с протоколами ответит на ложную тревогу ядерной атакой, скорее всего, начнётся полномасштабный ядерный конфликт. Военные эксперты опротестовали такой сценарий сразу же после публикации, поскольку в реальности сигнал тревоги подвергается многоуровневым проверкам. Крайне маловероятно, что ложная тревога не будет распознана. Но вот вероятность второго сценария пока не исключает ни один военный эксперт.

По второму сценарию Арбатова, в полномасштабную ядерную войну могут перерасти локальные военные конфликты, в которых пересекутся интересы ядерных государств. Проигрывающая сторона вполне может решиться на применение тактического ядерного оружия, а в ответ получит более мощный ответ таким же ядерным фугасом. И так, конфликт будет нарастать, пока не дойдёт до применения стратегического ядерного вооружения. Тогда все табу отпадут и начнётся полномасштабная ядерная война.

Эксперты напоминают, что на протяжении всей истории человечества небольшие локальные конфликты неоднократно перерастали в большие войны. 1-я Мировая началась с единственного выстрела, но в результате неё было уничтожено 4 империи. В наше время многие государства связаны друг с другом союзными обязательствами. На относительно небольшом пятаке земли Ближнего востока пересеклись интересы России, США и их союзников. В таких условиях начало 3-й Мировой является вполне вероятным событием. А уже в 3-й Мировой и до «лестницы ядерной эскалации» Арбатова не далеко, и прекращение действия ДРСМД служит этому подтверждением.