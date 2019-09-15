США использует Су-25 и Су-27 как мишени на полигоне — СМИ

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Американский «Абрамс» не справляется с российскими «танками на крылышках».

Издание X-true.info заявило, что ВВС США закупает российские истребители для отработки на учениях, что вызвало неоднозначную реакцию, как среди россиян, так и среди военных экспертов.

Несколько «летающих танков» Су-25 и Су-27 невесть, как оказалось, в руках американских военных, которые тут же отправили их на полигон.

«Звёздно-полосатые» тут же сели за штурвал и взмыли в небо. Они обстреляли собственную бронетехнику из них, чтобы проверить на прочность.

В СМИ рассказали лишь о БМП «Бредли» и новейший танк, который должен был стать их ответом российскому Т-14 «Армата».

После первого же залпа кабина БМП оказалась размазана от «Волги до Енисея». С «Абрамсом» же получилось чуть дольше — ракета выбила пустую башню танка и боковины, вторым же ударом она снесла броню «передовой технологии» Восточного побережья.

Эксперимент проходил в конце августа на одном из НАТОвских полигонов. Итог доказал, что против российских ВКС, американские танки не являются хорошим убежищем и в реальном бою экипаж бы быстро погиб.

После этого, как сообщает издание, были проверены на прочность «кремлёвские сушки». Естественно, после первого же такового залпа с «Арматы», от истребителей не осталось живого места. Однако это было логично — тут вспоминаются известные слова российского комика Михаила Задорнова.

Сам факт того, что в реальных боевых действиях танк никогда не поймает истребитель, и тут не дело в российском производителе, и не сможет «разбить лицо» конкуренту.