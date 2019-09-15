Россия меняет Су-35 на еду

Вчера, 23:00

Индонезия готова приобрести истребители за специи.

История с поставкой 11 российских истребителей Су-35 в Индонезию получила продолжение.

Если ранее сделка стояла под угрозой срыва, то теперь стороны не могут договориться о способе оплаты.

Контракт, заключенный в феврале 2018 года, был рассчитан на сумму 1,14 миллиарда долларов, при этом половина оплаты должна быть произведена товарами с высокой добавленной стоимостью. В начале сделки Индонезия должна была расплатиться пальмовым маслом. Такой мерой предполагалось расширить рынок сельскохозяйственной продукции. Сейчас продукт оплаты изменился – им стали специи. Решить окончательно вопрос страны должны к концу текущего года.

Таким образом, в случае проведения сделки на полках магазинов мы, вероятно, сможем увидеть приправы «Армейские», а солдаты проходящие службу смогут почувствовать вкус Азии.

Стоит отметить, что в тендере на покупку истребителей, главными конкурентами российским Су-35 стали F-16 Viper и французский Rafal. В итоге военное ведомство Индонезии выбрало самолеты российского производства по причине их низкой цены и надежности.

При этом сейчас на стадии обсуждения находится контракт с поставкой самолётов в Малайзию по схеме истребитель= деньги + пальмовое масло.