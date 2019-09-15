«Центр-2019» - Два этапа учений РФ, Таджикистана и Узбекистана проходят в РФ

Сегодня, 21:00

Крупномасштабные боевые учения призванные победить международный терроризм.

В Оренбургской области стартовали одни из самых крупномасштабных боевых учений за последние несколько лет – «Центр-2019». Тактическо-военные маневры открылись сегодня и должны пройти с 16 по 21 сентября. Учения должны развернуться сразу на шести полигонах в разных областях – Оренбургской, Астраханской, Кемеровской, Курганской, Челябинской, так же затронуть территории Дагестана, Алтайского края и Каспийского моря.

«Центр-2019» масштабен не только по территориям, на которых должен развернуться, но и количеству «участников». В учениях будет задействовано 128 тысяч военнослужащих, свыше 20 тысяч единиц боевой техники, 600 летательных аппаратов (в т.ч. и беспилотников), а так же 15 судов транспортировки и обеспечения личного состава. Данные учения проводятся Российской Федерацией в рамках укрепления отношений со странами-союзниками, налаживание совместного военно-тактического взаимодействия и повышения уровня боевой квалификации. Можно сказать, что союзники РФ в данном формате учатся говорить на одном языке в случае боевых действий, но самое главное понимать командование и руководство государств-коллег. В личный состав ВС РФ, на время учений, привлечены так же воинские подразделения Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Индии и Китая.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин разъяснил, что «Центр – 2019» планируется провести в 2 трехдневных этапа, каждый из которых предполагает разрешения поставленных целей и задач. В рамках первого этапа международные ВС сразятся с международным терроризмом, проведя ряд миротворческих операций и отражая нападения противника с воздуха. Второй этап учений предполагает, что войска РФ и союзников нанесут масштабный огневой удар для ликвидации условного противника.

Учения «Центр-2019» должны укрепить взаимоотношения между Россией и странами-союзниками, так же важным моментом должна стать стабилизация обстановки в мире, в том числе на границах государств, где присутствуют проблемы с экстремистскими группировками и террористическими организациями.