Российские ВКС не дают Израилю бомбить Сирию

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Российские пилоты угрожают израильским коллегам уничтожением.

«Independent Arabia» сообщает, что самолёты ВКС России уже трижды вынуждали покинуть воздушное пространство Сирии.

За последний период Израильские ВВС дважды пытались нанести удары по объектам, принадлежащим сирийскому правительству. На их перехват вылетали российские истребители. Угрожая израильским пилотам уничтожением, российские лётчики предотвращали удары.

Неделю спустя Россия предотвратила ещё один масштабный удар израильских ВВС по позициям сирийских военных возле Кунейтры. Снова пилоты ЦАХАЛа покинули воздушное пространство Сирии только после угрозы полного уничтожения.

Издательство Avia.pro подтверждает сообщения «Independent Arabia», при этом добавляет, что масштабные удары, которые Израиль собирался нанести по Сирии, не были санкционированы Россией. Хотя израильский премьер-министр и заявлял о тесном взаимодействии ЦАХАЛа и Минобороны РФ, Израиль пытался действовать самостоятельно.

В последнее время между Москвой и Тель-Авивом отношения потеплели. Однако, в Сирии интересы России и Израиля противоположны. Израилю жизненно необходимо сдерживать Иран в этом регионе и препятствовать передаче оружия им «Хизбалле». Не маловажна и делегитимация требований Асада о возврате Голан. Сохранение режима Асада противоречит этим целям, тогда как для России этот режим выгоден экономически и геополитически. Пока Израиль старается не вступать в прямой конфликт с могучим соперником в лице России, и даже пытается сохранить дружбу с Москвой. Но что будет, если Израиль поддержат США и их союзники по НАТО? Не приведёт ли конфликт интересов двух государств к масштабной войне не Ближнем востоке?