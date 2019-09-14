ВКС снова сражаются в Сирии. Российские самолёты возобновили удары по боевикам

Вчера, 23:00

Боевики в ужасе

СМИ, принадлежащие «умеренной оппозиции» в Сирии, а также другие ближневосточные издательства распространяют информацию о нанесении ударов российской авиацией по позициям боевиков.

11 сентября СМИ сообщили о трёх авианалётах в районе городов Кафр-Марис и Аль-Дар, которые находятся в провинции Идлиб. Удары приняли на себя террористические группировки Хуррас аль-Дин* и Туркестанской исламской партии (оюе организации запрещены в РФ). Издательство AMN изначально сообщало об артиллерийских ударах сирийской армией по этим позициям, однако в дальнейшем AMN изменили сообщение, ссылаясь на источники из сирийской армии, которые якобы утверждали, что удары наносили самолёты ВКС.

Эксперты полагают, что армия Сирии действительно обстреливала боевиков в Идлибе, но «свалила» эти удары на ВКС, так как САА несколько дней назад ввела мораторий на боевые действия в провинции Идлиб. По сообщениям ливанской AMN, мораторий якобы был введёт из-за договорённостей России и Турции о том, что сирийские войска покинут занятый ими город Хан-Шейхун, а также разблокируют наблюдательный пост турецкой армии в посёлке Морек. Ни о каких «наблюдательных постах» Турция при этом не сообщала.

Ранее, 10 сентября, информационное агентство «Красная Весна в Сирии» сообщало об ударах ВКС по боевикам «Ансар Аль-Ислам»* (запрещена в России) в провинции Латакия. В районе населённого пункта Кабани был уничтожен один из главарей террористов по имени Абу Катада Ат-Турки. От Кабани до турецкой границы всего 12 км, а в 25 км от города Латакии, столицы одноимённой провинции, расположена авиабаза российских ВКС.

Какие их этих ударов являются реальными, а какие вбросом ближневосточных СМИ, не ясно. Из Москвы не поступало ни опровержений, ни подтверждений данной информации. Однако, сам слух о том, что российские ВКС возобновляют удары, вызвало среди боевиков панику. По некоторым сообщениям, многие отряды, действовавшие ранее открыто, уходят в подполье или же вообще покидают пределы Сирии.