Ядерные танки Т-14 «Армата» РФ и «Абрамс» США начнут Третью Мировую в погоне за мощью

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Оружие самых мощных танков мира может уничтожить человечество.

В последнее время ходит много слухов по факту улучшения вооружения танков Т-14 «Армата» РФ и в основном радиоактивного М1А1 «Абрамс» США, который до настоящего времени не имеет снаряда способного поразить Т-14.

Как известно, наиболее лучшим и эффективным снарядом данных танков является снаряд, использующий сердечник из обедненного урана, который прожигает броню, также выделяет урановую пыль, которая при попадании в организм человека может привести к смерти.

Данный радиоактивный материал также используется в броне «Абрамс», но ВС США заявляют, что какой-либо угрозы для экипажа танка он не несет, хотя при попадании в танк и выделении урановой пыли экипаж также подвержен риску гибели.

Ввиду того, что Россия и США при создании и улучшении своих танков предусмотрели возможное использование ядерных снарядов, экспертами высказывается предположение, что в поиске оружия способного уничтожить танки страны обратятся к ядерным технологиям.

Данное предположение является вполне правдоподобным, так как на данный момент не существует более мощного оружия, чем ядерное.

В связи с чем, использование в снарядах сердечника, например уже из обогащенного урана или плутония сможет уничтожить любой танк, как и его экипаж, при этом создав зону отчуждения подобную Чернобыльской.

Военные эксперты делают выводы, что в погоне за мощью вооружения для супертанков, правящие сверхдержавы начнут Третью Мировую войну.

Итог войны — полное уничтожение населения планеты, природные катаклизмы. И все это из-за ядерного вооружения главенствующих стран.