Сцена ревности США или как начались переговоры о покупке Турцией истребителей С-57 и Су-35

Сегодня, 13:00

Отказ от вооружения НАТО по всему миру?

Весной 2020 года в боевую эксплуатацию турецких войск поступят российские С-400. Зенитные комплексы займут важное место в обеспечении государственной безопасности Турции. Эрдоган заявил, что данные ЗРК полностью соответствуют заявленным характеристикам, и превосходят западные аналоги. Более того, у западных систем реальные показатели расходятся с показателями на рекламном буклете.

В ответ на закупку у России С-400, американцы свернули поставки в Турцию своих истребителей F-35 и стали угрожать Анкаре санкциями. А теперь, когда широкой публике стало известно, что взамен F-35 турецкий лидер рассматривает покупку Су-57 и Су-35, угрозы перешли в изучение возможностей введения санкций против партнёра по НАТО.

Совсем недавно стало известно, что консультации по поставкам Турции российских истребителей начались 4 сентября 2019 года. Об этом сообщил СМИ глава Федеральной службы по военному сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Поначалу информацию о переговорах не разглашали.

Ряд экспертов из США бьют тревогу, так как Россия теперь занимает не только традиционные для неё оружейные рынки, но и врывается в рынок блока НАТО, который до этого в большей доле принадлежал США. Заокеанские военные специалисты опасаются, что примеру Турции могут последовать и другие страны-участницы блока, так как российское вооружение дешевле. Российские эксперты добавляют к мнению западных, что коммерческий успех американского оружия заключается лишь в возможности навязывать его всему Северо-Атлантическому альянсу, а также, что российское оружие не только более выгодно, но и превосходит по характеристикам американское. Благодаря закупке Турцией С-400 и Су-57 могут вскрыться реальные соотношения характеристик российского и американского вооружения, с чем и связана истерика в США.

Однако, ряд российских военспецов полагают продажу отечественных систем стране-участнице НАТО серьёзной ошибкой, так как «западный партнёр» без труда овладеет всеми техническими особенностями и сможет выработать эффективные средства противодействия российским ПВО и авиации.