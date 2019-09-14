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Элитный зенитно-ракетный комплекс «спалили» на полигоне «Ашулук».

В эти дни в Астраханской области проходят российско-сербские учения «Славянский щит-2019». На полигоне «Ашулук», где непосредственно проходят учения, была замечена самоходная пусковая установка ЗРК С-300ПМ.

Этот зенитно-ракетный комплекс является модернизированной версией установки С-300, которая уже активно эксплуатируется как в России, так и за рубежом. Новый С-300ПМ оснащён двумя типами зенитных управляемых ракет.

Первый тип - 9М96Е, поражает цели на расстоянии от 1 до 40 км на высотах от 5 м до 20 км, и являются наиболее современными в отечественном арсенале. Второй – 48Н6, способен поражать высокоскоростные цели на удалении от 5 до 150 км на высотах от 100 м до 27 км включая оперативно-тактические ракеты на дальности до 40 км с использованием внешнего целеуказания.

В ходе учений выявленные характеристики удивили даже учёных-проектировщиков. Ведь благодаря специальным герметичным транспортно-пусковым контейнерам не потребуется проверка и регулировка ракет в течении всего срока эксплуатации. К тому же продемонстрированные показатели привели военных экспертов к выводу, что новый С-300 доказал своё превосходство над американским ПВО.

К примеру, максимальная дальность стрельбы американской ЗРК Patriot составляет 20-50 км на высотах 24-25 км. В связи с этим аналитики заверяют, что С-300ПМ будет пользоваться популярностью у потенциальных покупателей.

Модернизированный комплекс был представлен в этом году на авиасалоне МАКС.