Турции мало С-400 и она хочет американское ПВО Patriot

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Эрдоган опять строит «козни» против России?

Вчера 13 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил журналистам издания Reuters, что две недели назад у него состоялся телефонный разговор с Дональдом Трампом. В ходе диалога лидер Турции предложил президенту США рассмотреть вопрос о продаже американского ПВО.

Речь идёт о зенитно-ракетном комплексе Patriot, который состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Американское ПВО уже размещалось на территории Турции до 2015 года, однако при попытке купить систему Вашингтон наотрез отказался её продавать.

Как сообщает Reuters, Дональд Трамп был крайне удивлён предложением своего турецкого коллеги и, усомнившись в его намерениях, даже спросил: «Вы серьёзно?»

По мнению военных экспертов, такой шаг со стороны президента Эрдогана в очередной раз демонстрирует его намерение «усидеть на двух стульях». То есть пери попытке наладить отношения с Россией, он не упускает возможности договориться с Западом о «дружбе».

Эксперты считают, что переговоры подобного рода могут негативно сказаться на сотрудничестве Анкары и Москвы. Тем более что в сети уже появилась информация о начале второй партии поставок С-400 в Турцию. В любом случае Эрдоган не сможет полностью обойтись без России.

Вопрос о покупке дивизионов Patriot президенты Турции и США должны будут обсудить на личной встрече уже через неделю в Нью-Йорке, где начинает свою работу Генассамблея ООН.