Только 3-я мировая спасет США от экономического краха

Вчера, 04:00

Реальный долг американцев перед мировым сообществом составил 2000% от возможностей экономики, утверждают специалисты.

Американская финансовая компания AllianceBernstein (АВ) опубликовало итоги своего исследования, касающегося американского государственного долга. Необходимо отметить, что АВ достаточно известная в финансовом мире компания и проводимые исследования предназначены в первую очередь для самостоятельного планирования управления финансовыми потоками, которые «прокручиваются» в АВ. А их не так уж и мало — 586 млрд долларов.

По данным финансистов реальный долг США составил около 2000% от возможностей американской экономики, это примерно 388 трлн долларов. Эксперты компании пояснили, что ранее указанные 106% госдолга, были всего лишь задолженностью по долговым обязательствам перед странами мира. Новые исследования включили весь долг, начиная от госбумаг и заканчивая обязательствами перед социальными иждивенцами.

Получив данную информацию, в работу включились аналитики, которые предположили возможные пути выхода из кризиса. Первым возможным решением является дефолт по казначейским облигациям. Но тут, как государству, США придет полный конец и соседствующая с ней Мексика покажется великой державой на фоне издыхающих штатов. Ни один американский политик на такое самоубийство не пойдет.

Поэтому, самым правдоподобным решением для спасения является «хорошая война» и желательно мировая. Подобные меры уже не раз спасали экономику страны во времена кризиса. Первый и второй мировые конфликты сделали США сверхдержавой. А распад СССР, который приравнивался к боевым действиям, вывел американцев из затяжного кризиса.

Вашингтон делает большие усилия по разжиганию горячих точек на планете. Военно-промышленный комплекс нуждается в огромном рынке сбыта. Но беда в том, что данных усилий не достаточно, чтобы спасти экономику США. Нет такого масштаба, сопоставимых с предыдущими событиями. Спасти ситуацию может только конфликт уровня третьей мировой войны. Желательно не на североамериканском континенте. Вот они и мечутся по всему миру в поисках возможных конфронтаций. И судя, по предъявленным компанией AllianceBernstein цифрам, скоро найдут, где можно «сковырнуть».

Пока американских военных останавливает только одно — возможность получить ответного удара от России и Китая.