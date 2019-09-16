«Проблемы истребителя F-35 пытаются скрыть под слоем вранья» — СМИ

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На разработку самолета уже было потрачено более $100 млрд, однако к боевому применению он все еще не готов.

Тревожные новости о судьбе истребителя F-35 публикует американский милитари-портал Next Big Figure. У самолета, уже обошедшегося правительству США в $100 млрд, недавно вновь были обнаружены серьезные конструктивные проблемы.

Речь идет не о мелких недоработках, а о технических недостатках категории А, — то есть таких, которые могут привести к крушению воздушного судна. Среди них разрушение радиопоглощающего покрытия на скорости свыше 1,2 М, возникновение баротравмы при резких скачках давления в кабине пилота, а также неустойчивость управления при углах атаки более 20 градусов.

Это лишь малая часть большого списка проблем истребителя. Помимо прочего, недавно стало известно, что F-35 всё ещё не обладают устройством выброса помех, поскольку это устройство находится на стадии испытаний и будет готово лишь к 2020 году.

При этом, отмечают журналисты, все эти проблемы были бы не так ужасны, если бы разработчики не пытались систематически их скрывать и замалчивать. И, что самое ужасное, речь идет не о каких-то «недоговорках», а о полноценной подделке результатов летных испытаний и «систематическом вранье».

Так, по информации портала, доподлинно известно уже несколько случаев, когда разработчики сознательно занижали количество точек замера при испытаниях, чтобы всевозможные дефекты самолета не были обнаружены.

Решение о начале серийного производства F-35 должно быть принято в конце 2019 года и, есть мнение, что «доделать» самолет к этому времени однозначно не удастся. Косвенным свидетельством этого являются и заявления представителей Минобороны США, отметивших, что к назначенному сроку проблемы истребителя будут устранены… или же их категория будет понижена до «менее критичной».