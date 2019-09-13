Названо оружие, которое станет козырем РФ в третьей мировой

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Боевой лазерный комплекс «Сжатие» способен «ослеплять» ракеты врага.

Все новое — хорошо забытое старое. Эта крылатая фраза как нельзя лучше подходит современной гонке вооружений. Ноги почти всех нынешних трендов, будь то противоспутниковое оружие и гиперзвук, растут из времен Холодной войны. Так и с оружием направленной энергии: США и Россия упражнялись и продолжают упражняться в создании лазера, способного если не поджарить противника, то как минимум ослепить его.

Об успехах советских разработчиков в области лазерного вооружения, в силу секретности, известно немного. Однако постепенно из сумрака военной тайны начинают выходить проекты, которые имели громадный потенциал, но были заброшены из-за недостаточного финансирования. Одним из таких проектов является проект самоходного боевого лазерного комплекса (БЛК) 1К17 «Сжатие».

«Сжатие» — это 15 лазерных излучателей, установленных на шасси САУ 2С19 «Мста». Комплекс предназначался для вывода из строя головок самонаведения ракет, а также оптики вертолетов, самолетов и танков. Мощный лазерный импульс излучателей был способен выжечь любой фотоэлемент или сетчатку глаза противника на дальности до 10 км.

Недостатком БЛК была его крупногабаритность и медлительность: лазерному оружию требуется мощный источник питания, который, по всей вероятности, занимал большую часть рубки комплекса. Тем не менее, просто присутствуя на поле боя, такой «лазерный танк» способен деморализовать противника, который побоится приблизиться к оптике, чтобы не ослепнуть.

Увы, всего в 1990-х было произведено не более десятка таких машин. Причина — отсутствие денег. Однако в 2017 году МО РФ сообщило о намерении возродить производство комплексов, сделав их более мобильными. И кто знает, может эта машина сыграет не последнюю роль в случае начала третьей мировой.