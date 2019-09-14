Одолжишь по-братски? ВКС России передадут Турции уникальные самолёты Бе-200

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Турки обещают всего лишь тушить пожары.

Министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о желании турецкой стороны приобрести российские самолёты-амфибии Бе-200. По его словам, турецкая, делегация уже провела предварительные переговоры в Таганроге, где производят эти машины. Пакдемирли считает, что такие самолеты помогут Турции справляться с лесными пожарами.

Собственно, не впервые для мониторинга пожарной обстановки, турецкая сторона рвётся приобрести российскую авиатехнику. Вопреки уверениям горе-конспирологов о том, что все сделки с Турцией проходят по принципу «одолжишь по-братски», Анкара купила у России три вертолёта Ка-32А11ВС, предназначенных для отслеживания очагов пожаров.

Однако, интерес Турции к Бе-200 может быть вызван желанием Турции сделать так, что ВКС России передадут Турции эти уникальные гидросамолёты. Дело в том, что Бе-200 едва не стал основным противолодочным самолётом ВКС России, но из-за неизвестных причин на вооружение принят не был.

Теперь же, считают аналитики, Турция стремится обзавестись Бе-200 в качестве противолодочных самолётов, опасаясь того, что из-за сотрудничества с Россией Турция будет лишена поставок самолётов стран НАТО. В таком случае, Турция стремится полностью переориентироваться на отечественного производителя.