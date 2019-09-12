Россия или США? Европейцы рассказали на чью сторону встанут в случае Третьей мировой войны

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У РФ нашелся как минимум один очень неожиданный союзник.

Граждане европейских стран не готовы поддержать США в случае полноценной войны с Россией. Об этом сообщает Европейский совет по международным отношениям, обнародовавший 11 сентября этого года материалы масштабного исследования общественного мнения.

Так, более 50% респондентов из Франции, Германии, Голландии, Испании, Дании, Чехии, Румынии, Швеции, Италии, Венгрии, Словакии, Греции и Австраии заявили, что в случае начала вооруженного конфликта между Москвой и Вашингтонов, их страна должна занять нейтральную позицию. Количество людей, заявивших, что их государство должно выступить на стороне США в большинстве стран составило менее 20%, а в Австрии и Греции, так и вообще 4 и 3, соответственно.

Огромной неожиданностью стала позиции Словакии. Аж 20% граждан здесь заявили о том, что поддержать в Третьей мировой войне нужно Россию, и лишь 6% высказались в пользу США. Позиция словаков оказалась наиболее пророссийской во всей Европе, обойдя Австрию и Грецию, также сделавших выбор в пользу РФ, но с перевесом лишь в пару процентов.

Наиболее русофобские результаты продемонстрировали Польша, Дания и Чехия, что вполне закономерно. Все три государства являются ярыми союзниками США и активными членами НАТО, а поэтому удивляться здесь нечему.

Впрочем, если рассматривать общие итоги данного соцопроса, то его результат однозначно можно назвать неожиданным. Очевидно, что население европейских стран устало от искусственной конфронтации с Россией, навязываемой им Вашингтоном и совершенно не желает ссориться с Москвой ради интересов заокеанского дяди Сэма.