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«Революционная» боевая машина на платформе «Армата» подходит только для парадов, считает эксперт.

Российский еженедельник «Военно-промышленный курьер» (ВПК) утверждает, что новая БМП Т-15 на платформе «Армата» скорее напоминает «паркетную» машину для парадов, а не пригодна для настоящего боя.

Напоминаем, что несколько лет назад в России принята новая концепция для разработки боевой техники. От ныне российские КБ должны разрабатывать не отдельные боевые машины, а так называемые «платформы» — единые комплексы основных узлов и механизмов. На их базе появятся и различные машины — от танков и БМП, до специализированных инженерных, ремонтных и других боевых машин.

Одной из таких «революционных» платформ является «Армата». О «головном» изделии этой платформы — танке Т-14 «Армата» СМИ писали достаточно. А вот тяжелой боевой машине пехоты Т-15 такого внимания не уделяли, хотя она уже участвовала в парадах на Красной площади.

«ВПК» впервые серьёзно раскритиковал её. Главное о чём пишет издание — на Т-15 установлен боевой модуль, который делает машину совершенно непригодной для использования в бою.

Боевой модуль, это современная концепция установки вооружения, при которой всё основное оружие является самостоятельным комплексом, которым экипаж чаще всего управляет дистанционно. Такие модули должны быть легко заменяемыми и соответствовать тем задачам, которые должна выполнять боевая машина.

По мнению экспертов «ВПК», основной боевой модуль Т-15 совершенно не пригоден для реального боя. Оптические элементы, антенны, датчики, система подачи боеприпасов, тубусы управляемых ракет — словно «выставлены» на показ и не защищены бронёй. Любой случайный осколок или шальная пуля в состоянии вывести боевой модуль из строя и оставить машину беззащитной.

Концепция модуля для БМП «Армата» заимствована у итальянской Hitrole Light и шведской V153 Protector — считает «ВПК». Но эти страны не вели реальных боевых действий давным-давно и разрабатывают свои системы исключительно «на продажу». Наша же техника всегда отличалась прекрасной приспособленностью именно к реальной войне.

Почему разработчики БМП Т-15 напрочь позабыли об этом принципе — не понятно.