Сегодня, 14:27

Взрыв возле посольства США в Кабуле имел показательный характер.

По сообщению washingtontimes, 11 сентября вновь произошел теракт в Афганистане возле посольства США.

Данный взрыв произошел предположительно в результате точечной ракетной атаки, за которую взяло на себя ответственность движение «Талибан*» (*запрещено на территории РФ) которое с Пушту переводится как «ученики» в двойственном числе.

Данную атаку на посольство эксперты связывают с терактом 11 сентября 2001 года в США, как напоминание о том, что США стоит вспомнить печаль прошлого и вывести свои войска из Афганистана для того чтобы не страдать вновь.

Напомним, что 18 лет назад американские граждане пережили самый крупный теракт на своей земле, а именно крушение высотных бешен-близнецов в городе Нью-Йорк, за который брала на себя ответственность террористическая организация «Алькаида*» (*запрещена на территории РФ).

Второй версией осуществление теракта вблизи американского посольства в Кабуле связывают с недавним отказом президента Трампа в переговорах о выводе войск с территории Афганистана, в связи с чем, представители «талибов» в напоминании о прошлом решили показать, что может произойти в дальнейшем если США не поменяют своего решения на счет Афганистана.